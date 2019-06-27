Toroslar'da kar esareti sürüyor

MERSİN'de, havaların ısınmasıyla birlikte Yörüklerin yayla yolculuğu başlarken, kar nedeni ile kapanan Torosların zirvesinde ise yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kent merkezinde sıcak hava hakimiyetini sürdürürken, Torosların yüksek kısımlarındaki kar tabakası varlığını koruyor. Zirveye yakın 3 bin rakımlık bölgelerde bozulmayan kar tabakası, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerce temizleniyor. Yörük olarak adlandırılan konar göçer topluluğun yayla yolculuğu için de hayati önem taşıyan çalışmalar kapsamında, göç sırasında kullanılan yolların bakımı gerçekleştiriliyor. Çamlıyayla ilçesine bağlı Çatak mevkiinden başlayan ve Yarıcak Çeşmesi, Sayın Dibi, Sayın Başı, Yazıgöl, Çiniligöl ile Eğrigöl mevkilerinden geçen yaklaşık 90 kilometrelik yolda sürdürülen çalışmaların 8 Temmuz'da tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: DHA