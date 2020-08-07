Toroslar'da işletmelere Kovid-19 denetimi
Toroslar ilçesindeki işletmelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
07.08.2020 12:31 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:52
Toroslar ilçesindeki işletmelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki semt pazarları, iş yerleri, marketler, gıda imalathaneleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve ticari taksileri denetledi.
Denetimlerde iş yeri sahipleri ve çalışanlara Kovid-19 salgınına ilişkin bilgiler verildi. Maske kontrolü de yapan ekipler, vatandaşlardan sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.
Kaynak: AA