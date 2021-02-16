Toroslar'da "Flört Şiddeti" semineri verildi
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Toroslar'da "Flört Şiddeti" semineri verildi

16.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:43
Toroslar'da

Toroslar Belediyesi tarafından "Flört Şiddeti" semineri düzenlendi.

Toroslar Belediyesi tarafından "Flört Şiddeti" semineri düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesindeki Kadın ve Çocuk Danışma Merkezindeki uzman psikologlar tarafından verilen seminer, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Vatandaşların katıldığı program, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapıldı.

Seminerde, flört şiddetinin ne olduğu, nedenleri, şiddet döngüsü ve sürecinin nasıl ilerlediği konuları ele alındı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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