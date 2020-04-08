Toroslar'da fırın ve marketlere sıkı denetim Toroslar Belediyesi, ülke genelinde uygulanan korona virüs salgını tedbirleri ile ilçe genelindeki fırın ve marketlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Toroslar Belediyesi, ülke genelinde uygulanan korona virüs salgını tedbirleri ile ilçe genelindeki fırın ve marketlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın, pastane ve unlu mamuller üreten işletmeler ve marketleri hem denetledi hem de bilgilendirdi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde genel ve kişisel hijyen koşullarına dikkat eden ekipler; ekmeklerin çıplak el değmeden hazırlanarak ambalajlara konup satışının yapılması, çalışanların boneli ve maskeli olmaları, maskesiz alışveriş yapmak isteyenlere ise izin verilmemesi gibi konularda uyarılarda bulundu. Ekipler, ayrıca çalışan personel ile alışveriş yapan vatandaşlar arasında sosyal mesafenin korunması noktasına da dikkat edilmesini istedi.

Esnaf, yapılan denetimlerden ve verilen bilgilendirmelerden dolayı zabıta ekiplerine teşekkür ederek, bu süreci hep birlikte el ele verip atlatacaklarını ifade ettiler.

"Virüse karşı tedbirliyiz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, halk sağlığını korumak adına bu denetimlerin sıklıkla devam edeceğini söyledi. Başkan Yılmaz, "Bakanlığımızdan yayınlanan genelgeyle pazar yerleri ile marketlere maskesiz girmek yasaklandı. Zabıta ekiplerimiz de ilçemizdeki fırın ve marketlerde denetimler yapıp, bu konuda hem esnafımızı hem de vatandaşımızı uyararak, bilgilendiriyor. Amacımız, halk sağlığını tehlikeye sokacak olumsuzlukların önüne geçmek. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın bu süreçte tedbirlere uymalarını, alışverişte sosyal mesafelerini korumalarını istiyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA