Toroslar'da çöp konteynerleri yıkanıyor

Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde bulunan çöp konteynerlerini yıkama çalışmalarına hız verdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar çerçevesinde, Mithat Toroğlu Mahallesinde konteynerler yıkanarak, kötü koku ve mikroplardan arındırdı.

Toroslar Belediyesi ekipleri, vatandaşların sağlığını göz önünde bulundurarak çöp konteynerlerini belli bir program dahilinde yıkayarak temizliyor.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çevre temizliği konusunda oldukça hassas davrandıklarına dikkat çekerek, "Halkımızın sağlığı bizim için her zaman ilk plandadır" dedi.

Çöp konteynerleri temizlik çalışmasının yaylalar dahil tüm mahallelerde yapılacağını belirten Başkan Yılmaz, "Temiz ve yaşanabilir bir ilçe hedefiyle yaptığımız çalışmalar kapsamında, ekiplerimiz tarafından ilçe genelindeki çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor. Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte ağır koku yayan konteynerlerin çevreyi olumsuz etkilemesinin önüne geçmek amacıyla düzenli aralıklarda yıkama çalışması yapılmaya devam edecek" ifadesini kullandı.

Mithat Toroğlu Mahallesindeki konteynerlerin dezenfekte edilmesinin ardından Mahalle Muhtarı Faruk Doğan ve mahalle sakinleri de temizlik konusundaki hassasiyetli yaklaşımından ve yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA