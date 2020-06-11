Toroslar'da camiler cuma namazına hazır Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazı öncesi ilçe genelinde bulunan camilerde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazı öncesi ilçe genelinde bulunan camilerde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye, camilerin iç ve dış mekanları ile avlularında temizlik ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirerek cuma namazına hazırlık yapıyor. Korona virüs nedeniyle 16 Mart tarihinden itibaren kapalı olan camiler, normalleşme süreciyle birlikte tekrar açılmıştı. Bu doğrultuda cuma namazı kılınacak camileri dezenfekte eden belediye, bu alanları sağlık koşullarına uygun hale getiriyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir bir ortamda cuma namazını kılması için gereken tedbirleri aldıklarını belirterek, camilerde dezenfeksiyon çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Yılmaz, "Kontrollü sosyal hayat çerçevesinde cuma namazını cemaatimizle birlikte kılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak bu virüsten etkilenmemek için her türlü önlemi de alıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına Cuma namazı öncesinde camilerimizde dezenfeksiyon çalışmalarımızı yaptık. Halkımızdan da isteğimiz sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmalarıdır. Gerekli tedbirleri harfiyen yerine getirerek cuma namazını en güzel şekilde eda edelim" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA