Toroslar'da banklar kaldırıldı MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında Kuvayi Milliye Caddesi üzerindeki Toroslar Kültür Sanat Kaldırımında bulunan bankları geçici süreliğine kaldırdı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında Kuvayi Milliye Caddesi üzerindeki Toroslar Kültür Sanat Kaldırımında bulunan bankları geçici süreliğine kaldırdı.

Toroslar Belediyesi, korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarına bir yenisini ekledi. Belediye, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek ve halk sağlığını korumak için ilçenin en işlek caddesindeki bankları kaldırdı.

Başkan Yılmaz'dan "Evde Kal" çağrısı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının yayılmaması için vatandaşlara seslenerek, "Sağlığınız bizim için önemli. Risk almayalım, önlem alalım. Hastalığın yayılmasını önlemek için lütfen gerekmedikçe evden çıkmayalım" çağrısında bulundu.

İlçe genelindeki kamu kurum ve kuruluşları dahil tüm ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Yılmaz, "Belediye olarak korona virüs ve salgın hastalıklara karşı her türlü önlemleri uyguluyoruz. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz tedbiri elden bırakmayıp kişisel hijyen kurallarına daha çok uymalarıdır. Lütfen zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA