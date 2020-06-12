Toroslar'da bahçe yolları iyileştiriliyor
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Toroslar'da bahçe yolları iyileştiriliyor

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, çiftçilerin tarla ve bahçelerine ulaşımını sağlayan arazi yollarını düzenleyerek iyileştirme çalışmaları yapıyor.

Toroslar'da bahçe yolları iyileştiriliyor
12.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:59

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, çiftçilerin tarla ve bahçelerine ulaşımını sağlayan arazi yollarını düzenleyerek iyileştirme çalışmaları yapıyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan ilçe genelindeki yollarda asfalt serim, sathi kaplama ve kilit parke çalışmalarını gerçekleştirirken, bir yandan da tarımsal üretimin yoğun olduğu mahallelerdeki yolları iş makineleriyle bakımdan geçiriyor. Yapılan çalışmalarla özellikle kış aylarındaki hava koşulları nedeniyle bozulan yollar düzenlenerek, çiftçilerin tarlalarına daha rahat bir şekilde ulaşmaları sağlanıyor.

"Üretimin ve üreticinin yanındayız"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar'ın tarımsal potansiyele sahip önemli bir ilçe olduğunu dikkat çekerek, her zaman üretimin ve üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Çiftçilerin tarım arazilerine ulaşmak için kullandığı yolları düzenleyerek bakımdan geçirdiklerini söyleyen Başkan Yılmaz, "İlçemizin her noktasına eşit hizmet götürme gayretindeyiz. Mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz toplantılarımızda en çok istenen hizmetlerden bir tanesi de bahçe yollarının iyileştirilmesidir. Biz de kış şartlarından dolayı bozulan tarla ve bahçe yollarını düzenleyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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