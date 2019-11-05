Toroslar'da asfalt ve kaldırım çalışmaları sürüyor

05.11.2019 12:29

Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde daha kaliteli bir ulaşım hizmeti sunabilmek için yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Halkkent Mahallesi'nde kilit parke kaldırım, Karaisalı Mahallesi'nde de sıcak karışım asfalt serim çalışması yaptı. Kış ayları gelmeden çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydeden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yolların hem sürücüler hem de yayalar açısından güvenli ve konforlu olması için çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirterek, "İlçemizin şu an en önemli ihtiyaçlarından biri olan yol çalışmalarına ağırlık vermiş durumdayız. Vatandaşlarımızın bu konudaki taleplerini de dikkate alarak ihtiyaç duyulan noktalarda yol yapım, asfaltlama, bakım ve onarım çalışmaları yapıyoruz. Halkkent Mahallesi'nde kilit parke kaldırım ve Karaisalı Mahallesi'nde asfalt serim çalışması da gerçekleştirdik. İlçe sınırlarımız içerisindeki mahallelerimizin eksikliklerini tamamlamaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA