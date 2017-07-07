Toroslar'da Asfalt Çalışmaları Sürüyor

Toroslar Belediyesi'nin, ilçe genelinde sürdürdüğü sıcak karışım ve sathi kaplama asfalt ile kilit parke kaldırım ve yol çalışmaları hızla devam ediyor.



Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Mustafa Kemal Mahallesi'nde gerçekleştirilen alt yapı, enerji, haberleşme ve kanalizasyon gibi çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte finişerle asfalt çalışmasına başlandı.



Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Toroslar'ı daha çağdaş ve modern bir yapıya kavuşturmak için bu yıl da yoğun bir hizmet temposu içerisinde olduklarını söyledi.



Yol bakım çalışmalarında amaçlarının, ulaşıma sağladıkları konforun yanı sıra görsel zenginliği de ön plana çıkarmak olduğunu belirten Tuna; "Yaz sezonu boyunca sathi kaplama ve sıcak karışım asfalt ile beton parke yol ve kaldırım çalışmalarımız hızla devam ediyor. TEDAŞ'ın, MESKİ'nin, AKSAGAZ'ın ve haberleşme firmalarının alt yapı ve kazı çalışmaları yaptığı Mustafa Kemal Mahallesi'nde, çalışmaların tamamlanmasının hemen ardından yollarımızı sıcak karışım asfalt ile kaplıyoruz. Bu yollarımız çok problemli değildi ama alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulmalar oldu. Burada olduğu gibi Osmaniye ve Çağdaşkent mahallelerimiz ile diğer mahallerimizde de alt yapısı bitmiş olan yollarımızı bu şekilde asfaltlayacağız" dedi. - MERSİN