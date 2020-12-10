Toroslar'da asfalt çalışmaları sürüyor
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Toroslar'da asfalt çalışmaları sürüyor

10.12.2020 15:30 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:34
Toroslar'da asfalt çalışmaları sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, ilçe genelindeki asfalt çalışmaları kapsamında, Mithat Toroğlu Mahallesi'nde 120 ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, ilçe genelindeki asfalt çalışmaları kapsamında, Mithat Toroğlu Mahallesi'nde 120 ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, plan ve program dahilinde yürüttüğü çalışmalarla vatandaşlara güvenli ve kaliteli ulaşım hizmeti sunan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, asfalt serim çalışmalarını Mithat Toroğlu Mahallesi'nin ardından ihtiyaç duyulan diğer mahallelerde de devam ettirecek.

Mahallelerinde yürütülen asfalt çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve ekibine teşekkür etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında pandemi sürecini evlerinde geçiren bazı vatandaşlar ise teşekkürlerini, evlerinin balkonlarından el sallayarak belediye ekiplerine illetti.

"Özveriyle çalışıyoruz"

Toroslar halkının hizmetin en güzeline layık olduğunu dile getiren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçenin tüm mahallelerine eşit hizmet götürdüklerini kaydederek, "Toroslarımıza daha iyi hizmet sunabilmek için özverili bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Asfalt çalışmalarının yanında çevre düzenleme çalışmalarına da önem verdiklerinin altını çizen Yılmaz, "Kış aylarında hemşehrilerimizin sorun yaşamaması için hem ilçe merkezinde hem de yaylalarımızda yol yapım, bakım, onarım ve asfalt çalışmalarımızı plan dahilinde gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri de anında değerlendirerek çözüme kavuşturuyoruz. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretiyor olmak ve memnuniyetlerini görmek bizim için en büyük mutluluk. İhtiyaç duyulan sokaklarımızda sıcak asfalt çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - MERSİN

Toroslar'da asfalt çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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