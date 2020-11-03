Toroslar'da aromatik bitkiler üretim tesisi kuruluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Toroslar'da aromatik bitkiler üretim tesisi kuruluyor

03.11.2020 12:03 | Son Güncelleme: 03.11.2020 12:08
Toroslar'da aromatik bitkiler üretim tesisi kuruluyor

Mersin'in merkez Toroslar ilçe Belediyesi, aromatik bitkiler üretimi tesisi kuruyor.

Mersin'in merkez Toroslar ilçe Belediyesi, aromatik bitkiler üretimi tesisi kuruyor.

Musalı Mahallesi'nde hizmet verecek olan Agrofarma Aromatik Bitkiler Üretim Tesisi'nin temel atma törenine katılan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bu tesisin hem istihdama katkı sağlayacağını hem de ekonomik kalkınmayı beraberinde getireceğini söyledi. Tesisin Toroslar'a ve Mersin'e hayırlı olmasını dileyen Başkan Yılmaz, "Hem birçok aromatik bitkinin ilk kez ticari ürün olarak üretilmesine hem de ürettiğini dünyaya ihraç ederek Toroslar'ın adının uluslar arası arenada duyulmasına imkan sağlayacak olan tesisin Toroslarımızda kurulmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. İlçemizin kalkınması ve gelişimi için tüm yatırımcılara kapımız açık" dedi.

Toroslar başta olmak üzere çevre ilçeleri de sosyal ve ekonomik anlamda kalkındıracak projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen işletme sahiplerini tebrik eden Yılmaz, "Sürdürülebilir kalkınmadan bahsediyoruz. Memleketimiz ve ilçemiz verimli topraklara sahip. Musalı Mahallemizde temelini attığımız bu tesisle hem istihdam sağlanacak hem de bölgemizde halihazırda üretilen ürünlerden uygun olanları ara mamul ve mamul haline getirilip satılacak. Böylelikle katma değer sağlanacak ve aynı zamanda daha karlı ürünlerin yetişmesi noktasında çalışma yapılacak. Toprağımız, suyumuz ve çalışkan köylümüz var. Birçok şeyi üretmemiz mümkün ama önemli olan bunlara pazar bulabilmektir. Bu tesis bunu sağlayacak. Bölgemizdeki ve çevre ilçelerdeki köylümüze de yeni bir kapı açmış olacak. Köylümüzün daha çok kazanması ve bu konuda işleme tesislerinin artması, pazarının ve sanayinin oluşması çok önemli. Tarımın geleceği burada. Bu girişimi ve bu projeyi önemsiyoruz. Elimizden geldiğince destekleyeceğiz. İnşallah açılışını da hep birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tesisin ilk harcı döküldü. Yılmaz, üretim tesisinde yapılacak çalışmalarla ilgili işletme sahiplerinden bilgiler de alarak başarılar diledi. - MERSİN

Toroslar'da aromatik bitkiler üretim tesisi kuruluyor
Toroslar'da aromatik bitkiler üretim tesisi kuruluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Karacabey'de tıbbi ve aromatik bitki üretimleriyle kırsal kesime katkı sağlanacak
Karacabey'de tıbbi ve aromatik bitki üretimleriyle kırsal kesime katkı sağlanacak
Vize'de yerli yulaf demonstrasyonu kuruluyor
Vize'de yerli yulaf demonstrasyonu kuruluyor
Alaşehir'e salamur yaprak işleme tesisi kurulacak
Alaşehir'e salamur yaprak işleme tesisi kurulacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Danla Bilic Şeyma Subaşı Burak Özçivit Oktay Kaynarca
Spor Falcao Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Antalyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Toroslar'da aromatik bitkiler üretim tesisi kuruluyor - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 12:15:45. #1.14#
title