Toroslar'da "Açık Hava Sinema Günleri" sona erdi

07.09.2019 13:24

Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen "Açık Hava Sinema Günleri" sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye bu yıl 43 mahallede 86 etkinlik düzenlendi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinliklerde film gösterileri sunuldu, çocuklara tiyatro ve drama eğitimi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sosyal belediyeciliğin örneği olan kültürel ve sanatsal faaliyetlerle devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA