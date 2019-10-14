Toroslar'da 218. Cadde tozdan kurtarıldı

14.10.2019 10:25

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi 218. Cadde'de sıcak asfalt kaplama çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar sonunda asfaltsız yoldan kaynaklanan toz ve duman ortadan kalktı.



Alt yapı çalışmalarının tamamlanması için uzun süredir asfaltsız bir vaziyette bırakılan yolda, özellikle vatandaşların ve muhtarların talebi üzerine harekete geçen ekipler, yolu kısa süre içerisinde asfalta kavuşturdu. Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında öncelikle asfalt dökümü için hazırlık çalışmalarını tamamlayan ekipler, 650 metre uzunluğundaki yolu bin 357,18 ton sıcak asfalt kullanarak asfaltladı.



Kısa sürede tamamlanan asfaltlama çalışmaları sayesinde, 218. Cadde sakinleri rahat bir nefes alırken, asfaltsız yoldan kaynaklanan toz ve duman da ortadan kalktı. - MERSİN

Kaynak: İHA