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Toroslar beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - Haberler | Güncel

Toroslar beyaza büründü Mersin'in merkez ilçesi Toroslar'ın yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti.

TOROSLAR, MERSİN (İHA) - Toroslar beyaza büründü

MERSİN - Mersin'in merkez ilçesi Toroslar'ın yüksek kesimlerinde mevsimin ilk Kar yağışı gerçekleşti.

Yaz aylarında yemyeşil doğasıyla huzur veren yaylalar, kış aylarında da beyaza bürünerek bütün güzelliğiyle kartpostallık görüntüler sunuyor. Doğa ve yayla turizmine verdiği önemi her fırsatta dile getiren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaylalara olan talebin özellikle pandemi süreciyle birlikte ikiye katlandığını söyledi.

Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Alt Yapı Hizmet Birliği'nin de Başkanı olan Atsız Yılmaz, Toroslar'ın yayla turizminde en çok tercih edilen ilçelerden biri olduğunu da kaydederek, "Eşsiz doğa güzelliklerine sahip yaylalarımıza mevsimin ilk karı düştü. Doğa turizmi anlamında insanlarımızın uzaklara gitmesine gerek yok. Toroslarımızın yaylaları kışın da ayrı bir güzel. Yaylalarımızda doğa turizmini canlandırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyor ve yatırımcıları bu alanlara yönlendiriyoruz. Hemşehrilerimizin Mersin'de kış mevsimini doyasıya yaşamasını istiyoruz" diye konuştu.

Toroslar beyaza büründü

Toroslar beyaza büründü

Toroslar beyaza büründü

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