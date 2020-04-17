Toroslar Belediyesine girişlerde ateş kontrolü yapılıyor MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesinde, korona virüs önlemleri çerçevesinde, hizmet binasına gelen her personel ve vatandaş, elektronik ateş ölçerle ateşleri ölçüldükten sonra içeriye alınıyor.

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesinde, korona virüs önlemleri çerçevesinde, hizmet binasına gelen her personel ve vatandaş, elektronik ateş ölçerle ateşleri ölçüldükten sonra içeriye alınıyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamada, korona virüsle mücadele çalışmaları ilçe genelinde en üst seviyede uygulanırken, hizmet binası içinde de tedbirlerin arttırıldığı bildirildi. Bu kapsamda, belediyeye giriş yapan tüm personel ve vatandaşın elektronik ateş ölçerle kontrollerinin yapıldığı belirtilen açıklamada, kontroller esnasında normal değerlerin üzerinde vücut sıcaklığı tespit edilen kişilerin ilgili sağlık kuruluşlarıyla irtibata geçmelerinin sağlandığı kaydedildi.

Aynı zamanda belediye hizmet binası periyodik olarak dezenfekte edilirken, virüs riskine karşı bina içerisine maskesiz geçişe de izin verilmediği ifade edildi.

"Hiçbir detayı atlamıyoruz"

Salgının yayılmasını engellemek adına hiçbir detayı atlamadıklarını söyleyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tedbirin elden bırakılmaması çağrısında bulundu. Halkın sağlığının öncelikleri olduğunu dile getiren Başkan Yılmaz, "Gün içinde kurumumuza işlemlerini yapmak üzere yüzlerce vatandaşımız geliyor. Salgın riskine karşı ilçemiz genelinde olduğu gibi kurumumuzda da tedbirlerimizi en üst seviyede tutuyoruz. Hastalık belirtilerinden biri de yüksek ateş. Bu nedenle belediyemize giriş yapan personelimizin ve vatandaşlarımızın ateşlerini ölçerek kontrol ediyoruz. Hem vatandaşımızın hem de görevi başında olan personelimizin sağlığını korumak amacıyla önlem alıyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA