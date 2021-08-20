Toroslar Belediyesinden yapılandırma çağrısı

Toroslar Belediyesi, vergi borcu bulunan mükelleflerin yapılandırmadan yararlanabilmeleri için 31 Ağustos tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerektiğini hatırlatarak, bu fırsatın değerlendirilmesi çağrısı yaptı.

Toroslar Belediyesi, vergi borcu bulunan mükelleflerin yapılandırmadan yararlanabilmeleri için 31 Ağustos tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerektiğini hatırlatarak, bu fırsatın değerlendirilmesi çağrısı yaptı.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu kapsamında vergi borcu bulunan mükelleflere ödeme noktasında kolaylıklar sunuyor. Belediye, kanundan yararlanmak isteyen vatandaşların 31 Ağustos 2021 tarihine kadar bu fırsatı değerlendirmeleri konusunda hatırlatmada bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, idari para cezası ve kanun kapsamındaki borçlarını yapılandırarak peşin ödemenin yanı sıra 6, 9, 12 ve 18 aya varan eşit taksitlendirme imkanından da faydalanabiliyorlar.

Kanun kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen vatandaşlar, 31 Ağustos Salı günü mesai bitimine kadar Toroslar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvuruda bulunabilecekler. Vatandaşlar ayrıca belediyeye gelmeden www.toroslar-bld.gov.tr internet adresinde bulunan e-belediye sistemi üzerinden de başvurularını ve ödemelerini online olarak yapabilecekler.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılandırma fırsatından yararlanarak birikmiş borçlarını yapılandırabileceklerini söyledi. Yoğunluk yaşanmaması için hemşehrilerinden yapılandırma işlemlerinin son güne bırakılmamasını isteyen Başkan Yılmaz, "Hemşehrilerimiz, kanun kapsamında hem faiz indiriminden hem de taksit imkanından faydalanarak vergi borçlarını ödeyebilir" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı