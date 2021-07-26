Toroslar Belediyesinden yapılandırma çağrısı
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Toroslar Belediyesinden yapılandırma çağrısı

Toroslar Belediyesinden yapılandırma çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Toroslar Belediyesince, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına imkan tanıyan düzenlemenin 31 Ağustos 2021 tarihinde sona ereceği hatırlatılarak, vatandaşlara kanundan yararlanma çağrısında bulunuldu.

Toroslar Belediyesince, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına imkan tanıyan düzenlemenin 31 Ağustos 2021 tarihinde sona ereceği hatırlatılarak, vatandaşlara kanundan yararlanma çağrısında bulunuldu.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu kapsamında vatandaşların tahakkuk edilmiş borçları 18 taksitle yapılandırılıyor. Mükellefler, geçmiş dönem borçlarını peşin ödemenin yanı sıra 6, 9, 12 ve 18 aya varan eşit taksitlendirme imkanından da faydalanabilecekler. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, idari para cezası ve kanun kapsamındaki diğer borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların, bu kanundan yararlanmak için 31 Ağustos 2021 Salı günü mesai bitimine kadar Toroslar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaatlarını yapmaları gerekiyor.

'Yapılandırmada online başvuru'

Mükellefler, belediyeye gelmeden 'www.toroslar-bld.gov.tr' internet adresinde bulunan e-belediye sistemi üzerinden de başvurularını ve ödemelerini online olarak yapabilirler.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yapılandırma fırsatı ile birikmiş borçların ödenmesi noktasında büyük kolaylıklar getirildiğini belirterek, hemşehrilerinden yapılandırma işlemlerinin son güne bırakılmamasını istedi. Yılmaz; "Hemşehrilerimiz, yapılandırma ile ilgili yayınlanan kanun kapsamında hem faiz indiriminden hem de taksit imkanından faydalanarak vergi borçlarını ödeyebilir. Toroslar Belediyesi olarak yapılandırmada online işlem yapma imkanı da sunuyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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