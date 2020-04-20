Toroslar Belediyesinden semt pazarlarında korona virüs önlemi Toroslar Belediyesi, korona virüs önlemleri çerçevesinde, halkın sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için semt pazarlarının girişlerinde vatandaşların ateşlerini ölçüp, maske dağıtarak önlem alıyor.

Toroslar Belediyesi, korona virüs önlemleri çerçevesinde, halkın sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için semt pazarlarının girişlerinde vatandaşların ateşlerini ölçüp, maske dağıtarak önlem alıyor.

Toroslar Belediyesinin, tüm dünyayı ve Türkiye'yi tehdit eden korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı semt pazarlarında önlemlerini arttırdığı bildirildi. Belediyeden yapılan açıklayama göre, ilçedeki semt pazarlarında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına önem verilirken, zabıta ekiplerince semt pazarı girişinde pazarcı esnafının ve vatandaşların tedbir amaçlı elektronik ateş ölçerle kontrolleri yapılıyor. Vatandaşlara maske dağıtımı da yapılarak kontrollü giriş sağlanıyor. Vücut sıcaklığı normal değerlerin üzerinde gösteren kişiler, tedbir amaçlı sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor.

"Risk almıyoruz, önlem alıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, halk sağlığını korumak adına semt pazarlarının girişlerini kontrol altına alarak, dezenfeksiyon ve sosyal mesafeye uyumluluk sağlanması noktasında da çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Başkan Yılmaz, "Korona virüs tedbirleri kapsamında belediyemizin girişlerini kontrol altına almıştık. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerden biri olan semt pazarlarında da tedbiri elden bırakmıyoruz. Önlemler kapsamında zabıta ekiplerimiz, esnafımızın ve vatandaşlarımızın elektronik ateş ölçerle kontrollerini yapıyor. Bizler bu olağanüstü durumla mücadele ederken, vatandaşlarımızın da tedbiri elden bırakmamaları çok önemli. Vatandaşlarımızın ve esnafımızın uyarılar konusundaki hassasiyeti bizleri mutlu ediyor. İnşallah bu süreci el birliğiyle en kısa zamanda atlatacağız. Virüse karşı risk almayalım, önlem alalım" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA