Toroslar Belediyesinden iş başı yapan iş yerlerine denetim
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Toroslar Belediyesinden iş başı yapan iş yerlerine denetim

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, yeni normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmet vermeye başlayan iş yerlerine yönelik denetimler gerçekleştiriyor.

Toroslar Belediyesinden iş başı yapan iş yerlerine denetim
04.06.2020 14:50 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:53

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, yeni normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmet vermeye başlayan iş yerlerine yönelik denetimler gerçekleştiriyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 ayı aşkın zamandır kapalı olan ve yayınlanan genelgeyle 1 Haziran tarihinden itibaren kısıtlaması kalkan kafe, restoran, çay ocağı ve kahvehane gibi işletmeler, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetleniyor. İlçe Emniyet, Sağlık, Tarım ve Orman Müdürlükleri ile birlikte ortaklaşa yürütülen denetimlerde; işletme sahipleri ve çalışanları, genel temizlik, sosyal mesafe, hijyen, maske kullanımı ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendiriliyor.

"Pandemi kuralları hayati önem taşıyor"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bu denetimlerin toplum sağlığını korumak amacıyla yapıldığını belirterek, "Salgın tehlikesini tamamen atlatmış değiliz. Kontrollü normalleşme süreciyle birlikte 1 Haziran tarihinden itibaren faaliyetlerine yeniden başlayan iş yerlerinde iş yeri sahiplerinin ve vatandaşlarımızın salgın riskini en aza indirmek için uymak zorunda olduğu kurallar var. Bu kuralların uygulanması konusunda ilçemizdeki işletmelere yönelik denetimlerimizi sürdürüyoruz. Tedbirleri uygulayan, uyarıları dikkate alan tüm esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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