Toroslar Belediyesinde vezneler hafta sonu açık olacak - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Toroslar Belediyesinde vezneler hafta sonu açık olacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Toroslar Belediyesinde vezneler hafta sonu açık olacak

Toroslar Belediyesi, 30 Eylül 2021 Perşembe günü sona erecek olan '7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu' kapsamında belediye veznelerini bu hafta sonu açık tutacak.

TOROSLAR, MERSİN (İHA) - Toroslar Belediyesi, 30 Eylül 2021 Perşembe günü sona erecek olan '7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu' kapsamında belediye veznelerini bu hafta sonu açık tutacak.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve vergilerini rahatlıkla yapılandırmaları için belediyenin tahsilat vezneleri 25 Eylül Cumartesi ve 26 Eylül Pazar günü 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Vatandaşlar; emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, idari para cezası ve kanun kapsamındaki borçlarını yapılandırarak peşin ödemenin yanı sıra 6, 9, 12 ve 18 aya varan eşit taksitlendirme imkanından da faydalanabiliyorlar.

Kanun kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen vatandaşlar, 30 Eylül Perşembe günü mesai bitimine kadar Toroslar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvuruda bulunabilecek. Vatandaşlar ayrıca belediyeye gelmeden www.toroslar-bld.gov.tr internet adresinde bulunan e-belediye sistemi üzerinden de başvurularını ve ödemelerini online olarak yapabilecekler. - MERSİN

Toroslar Belediyesinde vezneler hafta sonu açık olacak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Derya Uluğ Düm Tek Tek Ebru Gündeş
Spor Marcao Şenol Güneş Cüneyt Çakır Mario Balotelli Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mimar Sinan Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Toroslar Belediyesinde vezneler hafta sonu açık olacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 15:21:49. #1.17#