Toroslar Belediyesi Yaz Spor Kursları törenle açıldı

Toroslar Belediyesinin bu yıl 21 branşta 7-18 yaş aralığına yönelik düzenlediği Yaz Spor Kurslarının açılışı ve tanıtımı, coşkulu bir törenle yapıldı.

Toroslar Belediyesinin bu yıl 21 branşta 7-18 yaş aralığına yönelik düzenlediği Yaz Spor Kurslarının açılışı ve tanıtımı, coşkulu bir törenle yapıldı. Sporcular, açılışta mini gösterilerle yeteneklerini Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz için sergiledi.

Pandemi nedeniyle birçok sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerden uzak kalan çocuklar, Toroslar Belediyesinin Yaz Spor Kurslarında hem yeteneklerini keşfedecek hem de yaz tatilini dolu dolu yaşayacak. 21 branşta bin 300 çocuk ve gencin katıldığı Yaz Spor Kurslarının açılışı, şölen havasında geçti.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Güneykent Mahallesinde bulunan Anafartalar Spor Kompleksinde açılış için özenle hazırladığı yüzme, basketbol, bocce, cimnastik, çim hokeyi, doğa sporları, futbol, geleneksel Türk okçuluğu, genel cimnastik (step, aerobik, plates), güreş, halk oyunları, hentbol, izcilik, judo, modern okçuluk, motor sporları, özel sporcular, paten, rugby, tenis ve voleybol branşlarının stantlarıyla adeta gövde gösterisi yaptı.

Sporcuların ve ailelerinin hazır bulunduğu açılış törenine; Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da katıldı. Başkan Yılmaz, protokol üyeleriyle birlikte spor branşlarının stantlarını tek tek gezerek, çocuklar ve gençlerle sohbet etti. Sporcular da Başkan Yılmaz'a sundukları mini gösterilerle yeteneklerini sergiledi.

"Gururunu yaşıyoruz"

Törende konuşan Başkan Yılmaz, yaz spor kurslarında açtıkları farklı branşlarla binlerce çocuğa ve gence ulaşmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Alandaki tüm sporculara seslenen Yılmaz, "Sizlerdeki enerji, coşku ve heyecan bize de geçiyor. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bir tek çocuğumuzun hayatını değiştirebilirsek, kötü alışkanlıklardan uzak tutabilirsek ve yeteneklerini keşfedip yeni bir spora yönlendirebilirsek ne mutlu bize" dedi.

"Spor kurslarımızı iyi değerlendirin"

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; "Ben, sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözüne de atıfta bulunan Yılmaz, Toroslar Belediyesi Spor Kurslarında altyapıdan yetişen sporcuları ülke sporuna kazandırmanın çabası içerisinde olduklarını söyledi. Yılmaz, "Toroslar Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışını benimsiyoruz. Bir ailenin her ferdinin derdi ve sıkıntısı bizi ilgilendiriyor. Spor kurslarımızla amacımız, öncelikle çocuklarımıza sporu sevdirmek, sporcu kimliği vermek ve seçtikleri spor dalında daha da ilerlemelerini sağlamak. Kurslarımızda çocuklarımızı ailemizin bir ferdi olarak ağırlıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yıl kurslarımıza yeni branşlar da dahil ettik. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yeni spor dallarına da ilgi duymalarını önemsiyoruz. Onlardan, kendileri için sunduğumuz bu imkanları en iyi şekilde değerlendirmelerini istiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda spor kurslarımızda yetişen sporcularımız, katıldıkları şampiyonlarda belediyemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler. İnanıyorum ki, bu yıl da spor kurslarımızın farklı branşlarından yeni şampiyonlar çıkacak. Tüm çocuklarımızı ayrı ayrı seviyoruz. Onları mutlu görmek ve onlara hizmet etmek bizleri de mutlu ediyor" diye konuştu.

Başkanı Yılmaz, daha sonra sporcularla hatıra fotoğrafı çektirerek, başarılar diledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı