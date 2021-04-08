Toroslar Belediyesi yayla yollarında bakım ve onarım çalışması yapıyor

Toroslar Belediyesince ilçeye bağlı yayla yollarında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Toroslar Belediyesince ilçeye bağlı yayla yollarında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çelebili, Ayvagediği, Kepirli, Musalı mahallelerinde yeni yol açımı ve düzenleme, Darısekisi Mahallesi'nde de taş duvar örme çalışmaları yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ilçedeki ulaşım ağının kalitesini planlı ve özveriyle çalışarak artırdıklarını kaydetti. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal