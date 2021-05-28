Toroslar Belediyesi vezneleri bu hafta sonu açık
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Toroslar Belediyesi vezneleri bu hafta sonu açık

Toroslar Belediyesi vezneleri bu hafta sonu açık
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, emlak, ÇTV ve ilan, reklam vergilerinin ilk taksitini yatırmak isteyen mükellefler için belediye veznelerini bu hafta sonu açık tutacağı bildirildi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, emlak, ÇTV ve ilan, reklam vergilerinin ilk taksitini yatırmak isteyen mükellefler için belediye veznelerini bu hafta sonu açık tutacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, emlak ve iş yerlerine ait çevre temizlik ile ilan, reklam vergilerinin 2021 yılı ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sona erecek. Toroslar Belediyesinin tahsilat vezneleri, vatandaşların vergi ödemelerini sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapabilmeleri için 29 Mayıs Cumartesi ve 30 Mayıs Pazar günü 10.00 ile 16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

"Vergilerinizi online ödeyebilirsiniz"

Mükellefler, vergi ödemelerini belediye hizmet binasındaki veznelerden nakit veya kredi kartıyla yapabilecekleri gibi Toroslar Belediyesinin 'www.toroslar-bld.gov.tr' internet adresinde bulunan e-belediye sistemi üzerinden T.C. kimlik numarasını girerek online olarak da gerçekleştirebilecek.

"Covid-19'a karşı tedbirleri en üst seviyede tutuyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların vergi ödemelerini hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilmeleri için tüm önlemleri aldıklarını belirterek, "Covid-19'a karşı tedbirleri en üst seviyede tutuyoruz. Veznelerde yoğunluk oluşmaması için 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sona erecek olan emlak, ÇTV ve ilan, reklam vergileri için tahsilat veznelerimizi bu hafta sonu açık bulunduracağız" dedi. - MERSİN

Toroslar Belediyesi vezneleri bu hafta sonu açık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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