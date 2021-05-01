Toroslar Belediyesi, tam kapanmada sokak hayvanlarını unutmadı
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Toroslar Belediyesi, tam kapanmada sokak hayvanlarını unutmadı

Toroslar Belediyesi, tam kapanmada sokak hayvanlarını unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Toroslar Belediyesi, tam kapanma sürecinde de sokak hayvanlarını unutmadı.

Toroslar Belediyesi, tam kapanma sürecinde de sokak hayvanlarını unutmadı. Belediye görevlileri, sokak hayvanları için her gün besleme odaklarına taze mama ve su bırakıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Gönül Bağı Projesini hayata geçiren Toroslar Belediyesi, sokak hayvanlarını da yalnız bırakmadı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında oluşturulan destek merkezlerinden biri olan Tarım ve Sokak Hayvanları Destek Biriminin görevlileri, özellikle yeşil alan ve parklarda bulunan besleme odaklarını her gün taze mama ve su ile doldurarak takviyelerini yapıyor. Ekipler, 444 41 33 numaralı Gönül Bağı Destek Hattına vatandaşlardan gelen acil çağrılara da anında müdahale ediyor.

"Tam kapanma süresince ekiplerimiz sahada olacak"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sokak hayvanları için rutin olarak yaptıkları besleme çalışmalarının tam kapanma sürecinde artarak devam edeceğini söyleyerek, "Can dostlarımızı unutmuyoruz. Sizler sağlığınız için evdeyken onlar bize emanet. Hayatımızı paylaştığımız doğadaki tüm canlıları sevgi ve şefkat anlayışıyla koruyup kollamaya devam edeceğiz" dedi.

Sokak hayvanlarına mama ve su desteğine devam ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, "Kedi ve köpeklerin kolayca ulaşabileceği şekilde atölyelerimizde imal ettiğimiz besleme odaklarını ilçemizin muhtelif yerlerine yerleştirmiştik. Kısıtlama sürecinde düzenli olarak yaptığımız mama ve su desteğini tam kapanma sürecinde de devam ettiriyoruz. Can dostlarımızın bu süreçten etkilenmemeleri için Gönül Bağı Projemiz kapsamında Tarım ve Sokak Hayvanları Destek Birimi oluşturduk. Görevli arkadaşlarımız her gün besleme odaklarına mama ve su takviyesi yapıyor ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri de yerine getiriyorlar" diye konuştu. - MERSİN

Toroslar Belediyesi, tam kapanmada sokak hayvanlarını unutmadı
Toroslar Belediyesi, tam kapanmada sokak hayvanlarını unutmadı
Toroslar Belediyesi, tam kapanmada sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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