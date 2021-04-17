Toroslar Belediyesi, şehitler için mevlid okuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Toroslar Belediyesi, şehitler için mevlid okuttu

Toroslar Belediyesi, şehitler için mevlid okuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler için mevlit okuttu.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler için mevlit okuttu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Şehitliği'nde düzenlenen programda şehit aileleri ve yakınlarıyla bir araya geldi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitlerin anısına okutulan mevlidin ardından, şehitlerin kabri başında dua edildi. "Şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emaneti, her geçen gün aynı şuur ve inançla daha da yükseklere taşıyacağız" diyen Başkan Yılmaz, "Birliğimiz, beraberliğimiz, bağımsızlığımız uğruna mücadele veren aziz şehitlerimizi asla unutmayacağız. Şehitlerimizin emanetleri kıymetli ailelerinin her zaman yanlarında olacağız. Şehitler Haftası vesilesiyle başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Toroslar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Şehit ve Gazi Aileleri Hizmetleri Şefliği de şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olarak, koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Toroslar Belediyesi'nin bu hizmeti, şehit yakınlarının ve gazilerin büyük takdirini topladı. Şeflikte hizmet veren belediye görevlileri, ilçede ikamet eden şehit yakınlarını ve gazileri evlerinde ziyaret ederek, ihtiyaç ve talepleri konusunda destek sağlarken, şehitlerin sene-i devriyelerinde, dini ve milli bayramlarda gerçekleştirilen mevlid ve yemek programlarının yanı sıra şehit haberi alındığından itibaren defin işleminde ve sonrasında şehit ailelerinin yanında yer alıyor. - MERSİN

Toroslar Belediyesi, şehitler için mevlid okuttu
Toroslar Belediyesi, şehitler için mevlid okuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mario Draghi Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Gündeş Burak Sergen Merve Dizdar Şeyma Subaşı
Spor Ryan Babel Caner Erkin Ersun Yanal Bülent Uygun Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Toroslar Belediyesi, şehitler için mevlid okuttu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 13:03:34. #1.15#

title