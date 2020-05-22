Toroslar Belediyesi, Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Toroslar Belediyesi, Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Toroslar Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramını rahat ve huzur içinde geçirmeleri için gerekli önlemleri alarak, hazırlıklarını tamamladı.

Toroslar Belediyesi, Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı
22.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:53

Toroslar Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramını rahat ve huzur içinde geçirmeleri için gerekli önlemleri alarak, hazırlıklarını tamamladı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde Ramazan Bayramı süresince uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Zabıta, Temizlik ve Fen İşleri Müdürlükleri başta olmak üzere Toroslar Vefa Sosyal Destek Grubu bayram süresince görev başında olacak.

Temizlik ekipleri, rutin hizmetlerin yanı sıra bayram öncesinde de ilçe genelinde kapsamlı bir temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaparken, zabıta ekipleri de vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için gerçekleştirdiği denetimlerini en üst seviyeye çıkardı. Ekipler, bakkal ve marketlerin yanı sıra fırın ve unlu mamul üretimi yapan işletmeleri denetleyerek, özellikle hijyen, sosyal mesafe, açılış ve kapanış saatleri ile ilgili işletme sahiplerine ve çalışanlara uyarılarda bulundu.

Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokak hayvanları için Toroslar Belediyesinin özellikle yeşil alan ve parklara monte ettiği besleme odaklarına, nöbetçi ekipler tarafından mama ve su takviyesi düzenli olarak yapılacak.

"24 saat vatandaşımızın hizmetinde olacağız"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 4 günlük bayram tatilinde hizmetlerin aksamadan sürdürülebilmesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Önceliklerinin, vatandaşların sağlığı olduğunu dile getiren Başkan Yılmaz, "Covid-19 tedbirleri kapsamında bu bayram evlerimizdeyiz ama vatandaşlarımızın en ufak bir sıkıntı yaşamaması için nöbetçi ekiplerimiz 24 saat görev başında olacak. İlçe halkımız, bayram süresince istek ve taleplerini belediyemizin 0324 322 72 00 numaralı telefonunu arayarak bildirebilir. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Haber
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu Haber
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Haber
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri...
Ölü köpeklerin çöpe atıldığı görüntüler hayvanseverlerin tepkisini topladı
Ölü köpeklerin çöpe atıldığı görüntüler hayvanseverlerin tepkisini topladı
'Yeke Yeke' şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti
"Yeke Yeke" şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın tutuklandı
Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan...
Beyoğlu'nda pes dedirten görüntü: Kargocu, apartman girişine idrarını yaptı
Beyoğlu'nda pes dedirten görüntü: Kargocu, apartman girişine idrarını yaptı
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı
Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi
Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son test sonucu negatif çıktı
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son test sonucu negatif çıktı
30 bin liralık hırsızlığa maruz kalan kuyumcu, kadın olduğu için hedef olduğunu düşünüyor
30 bin liralık hırsızlığa maruz kalan kuyumcu, kadın olduğu için hedef olduğunu düşünüyor
Resmi kurumlarda 5 farklı isimle kaydı bulunan Ersin Akbaş'ın filmleri aratmayan hikayesi
Resmi kurumlarda 5 farklı isimle kaydı bulunan Ersin Akbaş'ın filmleri aratmayan hikayesi
Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonu şampiyonluğu paylaşımına Trabzonspor'dan çarpıcı yanıt geldi
Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonu şampiyonluğu paylaşımına Trabzonspor'dan çarpıcı yanıt geldi
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Türkiye'den Çekya Senatosu'nun 1915 Olayları'na ilişkin kararına sert tepki: Bizim için yok hükmündedir
Türkiye'den Çekya Senatosu'nun 1915 Olayları'na ilişkin kararına sert tepki: Bizim için yok hükmündedir
Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu
Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler
6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu
6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu
Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mehmet Cahit Turhan Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin İrem Derici Onur Saylak Demet Akalın Berrak Tüzünataç
Spor Can Bartu Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Antalya Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Toroslar Belediyesi, Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 17:53:55. #1.14#
title