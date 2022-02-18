Toroslar Belediyesi personeline "Sıfır Atık Projesi" eğitimi verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Toroslar Belediyesi personeline "Sıfır Atık Projesi" eğitimi verildi

AA, Aleyna Coşkun - Güncel
 - Güncelleme:
Toroslar Belediyesi personeline

Toroslar Belediyesi çalışanlarına "Sıfır Atık Projesi" kapsamında eğitim verildi.

Toroslar Belediyesi çalışanlarına "Sıfır Atık Projesi" kapsamında eğitim verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında belediye personeli sıfır atık konusunda bilgilendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sıfır atık konusuna önem verdiklerini belirterek, "Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras daha temiz bir Toroslar. Bunun için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Toroslar Belediyesi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title