Toroslar Belediyesi, personeline Mesleki Yeterlilik Belgesi kazandıracak
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Toroslar Belediyesi, personeline Mesleki Yeterlilik Belgesi kazandıracak

Toroslar Belediyesi, personeline Mesleki Yeterlilik Belgesi kazandıracak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediye bünyesinde çalışan 400 işçi ve inşaat ustasına Mesleki Yeterlilik Belgesi kazandırıyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediye bünyesinde çalışan 400 işçi ve inşaat ustasına Mesleki Yeterlilik Belgesi kazandırıyor. Başkan Yılmaz, "Personelimiz, bilgi ve becerilerini bu belgeyle tescillemiş olacak. Amacımız, daha kaliteli ve güvenli bir iş ortamı sağlamak" dedi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, nitelikli iş gücünü artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, tehlikeli ve çok tehlikeli meslek alanlarında çalışan belediye işçileri, Fen İşleri Müdürlüğü sahasında uygulamalı eğitimin ardından yapılan sınav sonucuna göre uluslararası geçerliliğe sahip olan Mesleki Yeterlilik Belgesini almaya hak kazanacaklar.

Hayata geçirdikleri projelerle her geçen gün büyüyen ve gelişen Toroslar'da hizmet kalitesini daha da artırmak amacıyla çalıştıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Personelimizin eğitimi ve nitelikli iş gücünün artması için çalışıyoruz. Bu projeyle işçilerimiz, bilgi ve donanımlarının yanı sıra mesleki yeterliliklerini de tescillemiş olacaklar. Önceliğimiz her zaman iş güvenliği ve sağlığı. Bu nedenle bu eğitimleri çok önemsiyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Toroslar Belediyesi, personeline Mesleki Yeterlilik Belgesi kazandıracak
Toroslar Belediyesi, personeline Mesleki Yeterlilik Belgesi kazandıracak
Toroslar Belediyesi, personeline Mesleki Yeterlilik Belgesi kazandıracak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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