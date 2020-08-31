Toroslar Belediyesi, parklara yeni spor aletleri yerleştiriyor MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe halkını sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla park ve yeşil alanlara yeni spor aletleri yerleştiriyor.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe halkını sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla park ve yeşil alanlara yeni spor aletleri yerleştiriyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, parklardaki çocuk oyun grupları ile spor aletlerinin onarım ve yenileme çalışmaları devam ederken, ihtiyaç duyulan noktalara da yeni oyun grupları ve spor aletleri kuruluyor. Yeni spor aletlerinin monte işlemleri tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçedeki tüm parkların her mevsim güzel ve kullanışlı olması için gayret gösterdiklerini kaydederek, "Çocuklarımızın güzel vakit geçirdikleri parklarımızda, vatandaşlarımız günün her saatinde dinlenme ve spor yapma şansı bulabiliyor. Sağlıklı gelecek için yeşil alanların önemini biliyor ve bu doğrultuda çalışıyoruz" dedi.

Başkan Yılmaz, park ve yeşil alanların ortak kullanım alanları olduğuna dikkat çekerek, Covid-19 ile mücadeleyi kazanmak için kontrollü sosyal hayat sürecinde de özellikle temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması çağrısında bulundu. - MERSİN

Kaynak: İHA