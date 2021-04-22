Toroslar Belediyesi, özel bireyleri sporla buluşturuyor
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Toroslar Belediyesi, özel bireyleri sporla buluşturuyor

Toroslar Belediyesi, özel bireyleri sporla buluşturuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mersin'in merkez Toroslar ilçe Belediyesi'nin açtığı spor eğitimine katılan özel bireyler, azimleriyle birçok kişiye örnek oluyor.

Mersin'in merkez Toroslar ilçe Belediyesi'nin açtığı spor eğitimine katılan özel bireyler, azimleriyle birçok kişiye örnek oluyor.

Toroslar Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmakta güçlük çeken özel gereksinimli bireyleri sporla buluşturarak temel becerilerini geliştiriyor.İlçede yaşayan otizmli, down sendromlu ve mental özel bireylerin sosyal hayata daha kolay adapte olmalarının amaçlandığı spor eğitimi, Toroslar Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün eğitmenleri eşliğinde haftanın dört günü iki grup halinde veriliyor. 34 özel bireyin katıldığı eğitimde, ilgi ve yeteneklerine göre koordinasyon, atletizm, eğitsel çalışmalar ve futbol maçları yapılıyor. Bu bireylerin fiziksel becerilerinin gelişiminin yanı sıra yaşıtlarıyla birlikte güzel vakit geçirmeleri de sağlanıyor. Eğitime gelen özel bireyler, pandemi kuralları çerçevesinde Toroslar Belediyesi'ne ait araçlarla evlerinden alınıp eğitim sonunda tekrar evlerine bırakılıyor.

"Sevgi ve emek varsa engeli yoktur"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, özel bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak için çalıştıklarını belirterek, "Spor, çocukların bedensel gelişiminde büyük öneme sahiptir. Biz de ilçemizde yaşayan özel çocuklarımızın sağlıklı yaşamlarına katkı sunmak ve gelişimlerini desteklemek için spor yaptırıyoruz. Onların gülen yüzü her şeye değer" dedi.

Özel sporcuları Toroslar Belediyesi Spor Kulübü'nün bünyesine de dahil ettiklerini söyleyen Yılmaz, "Özel sporcularımızın, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'na üyeliklerini yaptık. Bu çocuklarımızın lisansları çıkmaya başladı. İnşallah pandemi sürecinden sonra yetenekli özel sporcularımız, yarışmalarda belediyemizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil edecekler" diye konuştu. - MERSİN

Toroslar Belediyesi, özel bireyleri sporla buluşturuyor
Toroslar Belediyesi, özel bireyleri sporla buluşturuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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