Toroslar Belediyesi, kurs merkezlerini dezenfekte etti
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Toroslar Belediyesi, kurs merkezlerini dezenfekte etti

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte eğitime 8 Haziran'da yeniden başlayacak olan Toroslar Teknik ve Mesleki Eğitim Kurslarını (TORTEK) dezenfekte etti.

Toroslar Belediyesi, kurs merkezlerini dezenfekte etti
02.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:46

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte eğitime 8 Haziran'da yeniden başlayacak olan Toroslar Teknik ve Mesleki Eğitim Kurslarını (TORTEK) dezenfekte etti.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, 15 mahallede hizmet veren 23 kurs atölyesini, korona virüs önlemleri kapsamında düzenleyerek dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirdiği bildirildi.

"Tedbiri elden bırakmayalım"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçeyi normalleşme sürecine hazırladıklarını söyledi. Yılmaz, 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme süreci ile belediyeye ait kurs merkezlerinin ve tesislerin pandemi kurallarına göre faaliyete başlayacağını belirtti. Toplum sağlığını korumak adına temizlik ve dezenfeksiyonun yanı sıra gerekli olan maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ilgili tedbirlerin en üst seviyede tutulacağını da vurgulayan Başkan Yılmaz, "Normalleşme sürecinde de devletimizin salgınla mücadelede ortaya koyduğu her türlü çalışmaya destek vereceğiz. Belediye olarak gerekli denetim ve kontrollerimizi yapıyoruz. Hemşehrilerimiz, iki ayı aşkındır süren 'Evde Kal' çağrılarına uyarak, sosyal izolasyonu sağladılar. Ülkemizde, 1 Haziran'dan itibaren yaşam kontrollü bir sürece girdi. Ancak halen salgından tamamen kurtulmuş değiliz. Sağlığımız ve geleceğimiz için tedbiri elden bırakmayalım. Bu süreci kurallara uyarak ve aldığımız sıkı önlemlerle en kısa zamanda atlatacağız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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