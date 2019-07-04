MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarına başladı. Belediye ekipleri, kurban satış alanında çalışmalara başladı.

Toroslar Belediyesi'nce, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların rahat ve güvenli bir bayram geçirebilmeleri amacıyla hazırlanan kurban satış alanında tesviye ve düzenleme çalışmalarına başlandı. Korukent Mahallesi Cumhuriyet Evleri kuzeyindeki alanda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile kurbanlık pazar alanı bayrama hazırlanıyor.

Çalışmalara ilişkin açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Belediye olarak vatandaşlarımızın bayram süresince bir sıkıntı yaşamaması ve bayramı huzur içerisinde geçirebilmeleri için her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.

Çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirten Yılmaz, kurban satış alanını, satıcıların ve kurban almaya gelen vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlayacaklarını ifade etti. Yılmaz, "200 dönümlük alana kurduğumuz kurbanlık satış alanımızın düzenleme çalışmalarının bitmesiyle birlikte yer tahsisi için belediyemize müracaat edilebilir" ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurban satıcılarıyla alıcılarını buluşturan kurban satış yerinde tesviye çalışmalarının ardından çitlerin çekilmesiyle kurulum tamamlanacak. Kurban pazarından satış yeri ve stant almak isteyen vatandaşlar, yer tahsisi için 10 Temmuz Çarşamba günü Zabıta Müdürlüğüne müracaat edebilecek. Zabıta ekipleri tarafından her türlü tedbirin alınacağı kurban satış yeri, 1 Ağustos Perşembe günü vatandaşların hizmetine girecek.

Kurban satış alanının yanı sıra ilçe genelindeki 29 noktada sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun koşullarda kurban kesim merkezleri de kurulacak. - MERSİN

Kaynak: İHA