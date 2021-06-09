Toroslar Belediyesi ilçeyi geleceğe hazırlıyor
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Toroslar Belediyesi ilçeyi geleceğe hazırlıyor

Toroslar Belediyesi ilçeyi geleceğe hazırlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Toroslar Belediyesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ECR Siyasi Grup Toplantısında bölgeyi temsil etti.

Toroslar Belediyesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ECR Siyasi Grup Toplantısında bölgeyi temsil etti.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ve siyasi grup memurlarının seçiminin de yapıldığı toplantıda, Toroslar ilçesinde devam eden proje ve yatırımlar da konuşuldu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 'çevik belediyecilik' anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Kentimizin gelişimini hızlandıracak yenilikleri yakından takip ediyor, Toroslarımızı geleceğe hazırlayacak her fırsatı değerlendiriyoruz" dedi.

Ar-Ge ve teknolojik yeniliklere yönelik destek programlarını önemsediklerini belirten Başkan Yılmaz, "Çalışmalarımızı yürütürken ulusal ve uluslararası düzeyde yerel yönetimler arasında deneyimlerin paylaşılmasına da önem veriyoruz. Belediyemizin, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde yer almış olması son derece önemlidir. Yenilikleri takip eden 'çevik belediyecilik' anlayışla kentimiz için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Toroslar Belediyesi ilçeyi geleceğe hazırlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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