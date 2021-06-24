Toroslar Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yaz spor kursları açtı
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Toroslar Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yaz spor kursları açtı

Toroslar Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yaz spor kursları açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Toroslar Belediyesi, ilçenin dört bir yanında 21 farklı branşta yaz spor kursları açtı.

Toroslar Belediyesi, ilçenin dört bir yanında 21 farklı branşta yaz spor kursları açtı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz; "Spor kurslarımızla çocuklarımıza ve gençlerimize spor kültürünü de kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, bu yıl ilçe merkezinin yanı sıra yaylalarda da açtığı yaz spor kursları ile çocuklara ve gençlere etkinliklerle dolu bir yaz sezonu hazırladı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde zamanlarının çoğunu evlerinde geçirmek zorunda kalan çocuklar, 21 farklı branştaki spor kurslarıyla hem eğlenecek hem de yeteneklerini keşfetme şansı bulacak.

7-18 yaş grubuna yönelik ücretsiz düzenlenen yaz spor kursları; basketbol, bocce, cimnastik, çim hokeyi, doğa sporları, futbol, geleneksel Türk okçuluğu, genel cimnastik (step, aerobik, plates), güreş, halk oyunları, hentbol, izcilik, judo, modern okçuluk, motor sporları, özel sporcular, paten, rugby, tenis ve voleybol branşlarında yapılacak.

Yüzme kursları da yine 7-18 yaş grubuna yönelik 3 dönem boyunca gerçekleştirilecek. İlk dönem yüzme kursları 5 Temmuz'da başlayıp 30 Temmuz'da sona erecek. Yüzme kursuna katılmak isteyenler, belediye ana hizmet binası ile Yunus Emre Kültür Merkezindeki veznelere yatırdıkları 60 TL kayıt ücreti formu, kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğrafla birlikte Toroslar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne kayıtlarını yaptırabilecek.

Spor kursları yaylara taşındı

Çocuklara, gençlere ve tüm bireylere sporla iç içe bir yaz tatili yaşatmayı hedefleyen Toroslar Belediyesi, yaz spor kurslarını yaylalara da taşıdı. Belediye, Ayvagediği ve Yeniköy mahallelerinde futbol ve genel cimnastik, Gözne Mahallesinde futbol ve güreş, Soğucak Mahallesinde tenis ve güreş, Musalı, Bekiralanı ve Aladağ mahallelerinde ise futbol branşında kurs açtı.

Kurslara katılmak isteyenler, Toroslar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne başvuru yapabilecekler ya da 0324 322 72 00 -3100-3113 numaralı telefondan ulaşarak bilgi alabilecekler.

"Toroslar, sporun merkezi"

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, çocukların yaz tatillerini daha verimli ve kaliteli geçirmeleri amacıyla yaz spor kurslarının sayılarını bu yıl daha da artırdıklarını belirterek, "Spor kurslarımız, çocuklarımızın kendi potansiyellerini keşfedebilecekleri ve yeteneklerini yansıtabilecekleri alanlardır. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi spor kurslarımıza bekliyoruz. Her çocuğumuzun en az bir spor alanında kendini geliştirmesini çok önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle ara verdiğimiz kurslarımız bu yaz dolu dolu başladı. Bu yıl spor branşlarımızın tamamını çocuklarımızla, gençlerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm çocuklarımızı sporla buluşturmak için yaylalarımızda da spor kurslarımızı açtık. Çocuklarımızın yeni eğitim öğretim dönemine zinde başlamalarını ve sosyalleşmelerini önemsiyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Toroslar Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yaz spor kursları açtı
Toroslar Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yaz spor kursları açtı
Toroslar Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yaz spor kursları açtı
Toroslar Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yaz spor kursları açtı
Toroslar Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yaz spor kursları açtı
Toroslar Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yaz spor kursları açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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