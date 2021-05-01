Toroslar Belediyesi 'Gönül Bağı Destek Hattı' kurdu
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Toroslar Belediyesi 'Gönül Bağı Destek Hattı' kurdu

Toroslar Belediyesi 'Gönül Bağı Destek Hattı' kurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Toroslar Belediyesi, 17 gün sürecek olan tam kapanma dönemini vatandaşların sağlıklı ve huzur içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla harekete geçerek Gönül Bağı Projesini başlattı.

Toroslar Belediyesi, 17 gün sürecek olan tam kapanma dönemini vatandaşların sağlıklı ve huzur içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla harekete geçerek Gönül Bağı Projesini başlattı. 444 41 33 numaralı Gönül Bağı Destek Hattı kurulurken, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar halkının süreç boyunca yanlarında olacaklarını ve hizmetlerin aksatılmadan sürdürüleceğini söyledi.

Toroslar Belediyesi, korona virüs sürecinin güvenilir ve kontrol altında tutulabilir olması amacıyla yaptığı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye, pandemi nedeniyle uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecine yönelik gerekli tedbirlerini alarak Gönül Bağı Projesini hayata geçirdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar, belediyenin 444 41 33 numaralı Gönül Bağı Destek Hattını arayarak, taleplerini ve ihtiyaçlarını belediye ekiplerinden oluşturulan ilgili destek birimlerine iletebilecek.

Proje kapsamında Yunus Emre Kültür Merkezinde oluşturulan Yaşlı Destek Birimi, Engelli Destek Birimi, Evde Bakım Hizmetleri Birimi, Taziye Hizmetleri Destek Birimi, Kadın Danışma Merkezi Destek Birimi, Tarım ve Sokak Hayvanları Destek Biriminin görevlileri, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda sahada olacak.

"Bu süreci dayanışma ile atlatacağız, birlikte başaracağız"

Gönül Bağı Projesinin çalışmalarını yakından takip eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çalışmada yer alan personeline teşekkür ederek, "Bu süreçte önceliğimiz, vatandaşlarımızın memnuniyeti ve ihtiyaçlarına çözüm üretmektir" dedi.

Tüm birim müdürleri ve belediye personeliyle birlikte vatandaşların yanlarında olacaklarını kaydeden Başkan Yılmaz, bu zorlu sürecin dayanışma ile atlatılacağının altını çizerek, "Pandemi nedeniyle tüm dünya ve ülkemiz sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Salgına karşı bir yılı aşkın süredir tedbirlerimizi kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz. İnşallah bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde aşacağız. 17 günlük tam kapanma sürecinde insanlar ailelerinin, akrabalarının yanına gidemeyecek, bir takım ihtiyaçlarını gideremeyecekler. Biz de Toroslar Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her türlü sıkıntısını, derdini çözmek, belediyemizin hizmetleri dışındaki konularda da ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek amacıyla bir çalışma başlattık. Bu kapsamda Gönül Bağı Projemizi hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

"Destek birimleri kurduk"

Proje kapsamında Yunus Emre Kültür Merkezinde vatandaşların her türlü ihtiyacını ve sıkıntısını ilgilendiren destek birimleri kurduklarını belirten Yılmaz, "Aslında burası bir kriz merkezi. Hemşehrilerimiz, 444 41 33 numaralı Gönül Bağı Destek Hattını arayarak belediyemize taleplerini iletebilirler. Görevli arkadaşlarımız nöbetleşe çalışarak hızlı ve çözüm odaklı bir şekilde hizmetlerimizi sürdürecek. Bu süreçte ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtımları da yapıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız bizlere ulaşabilirler. 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sağlık başta olmak üzere her türlü ihtiyacıyla ilgileniyor ve ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Psikologlarımız bu sıkıntılı dönemde de online psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor. Vefa Sosyal Destek Grubuyla da koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Bu süreçte devletimizin, milletimizin şefkatini tüm vatandaşlarımıza hissettirmek istiyoruz. Bizim de vatandaşlarımızdan isteğimiz kurallara ve tedbirlere uymalarıdır. 17 gün boyunca kapanma gerçekleşiyorsa bunun mutlaka olumlu sonuçlarını elde etmemiz gerekiyor ülke olarak. Sabırla, anlayışla ve başarıyla bu süreci atlatacağız. Yeter ki bir ve beraber olalım" diye konuştu. - MERSİN

Toroslar Belediyesi 'Gönül Bağı Destek Hattı' kurdu
Toroslar Belediyesi 'Gönül Bağı Destek Hattı' kurdu
Toroslar Belediyesi 'Gönül Bağı Destek Hattı' kurdu
Toroslar Belediyesi 'Gönül Bağı Destek Hattı' kurdu
Toroslar Belediyesi 'Gönül Bağı Destek Hattı' kurdu
Toroslar Belediyesi 'Gönül Bağı Destek Hattı' kurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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