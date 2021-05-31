Toroslar Belediyesi, Geleneksel Kukla Sanatını Çocuklarla Buluşturdu

TOROSLAR BELEDİYESİ, GELENEKSEL KUKLA SANATINI ÇOCUKLARLA BULUŞTURDU TOROSLAR BELEDİYESİ, GELENEKSEL KUKLA SANATINI ÇOCUKLARLA BULUŞTURDU"Çocuklar "Evsiz Tavşan" Kukla Gösterisini Çok Sevdi"Eğlenerek öğrenme metotları ile okul öncesi eğitime yönelik atölye çalışmaları gerçekleştiren Toroslar...

TOROSLAR BELEDİYESİ, GELENEKSEL KUKLA SANATINI ÇOCUKLARLA BULUŞTURDU TOROSLAR BELEDİYESİ, GELENEKSEL KUKLA SANATINI ÇOCUKLARLA BULUŞTURDU

"Çocuklar "Evsiz Tavşan" Kukla Gösterisini Çok Sevdi"

Eğlenerek öğrenme metotları ile okul öncesi eğitime yönelik atölye çalışmaları gerçekleştiren Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi, çocukların kişisel gelişimlerini destekleyen faaliyetleriyle dikkat çekiyor.

Toroslar Belediyesi, geçmişten günümüze bir kültür mirası olan el kuklası gösterisini çocuklarla buluşturdu.

Alanında uzman psikologların ve okul öncesi öğretmenlerin görev aldığı Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'nde yaşıtlarıyla bir araya gelen çocuklar, Evsiz Tavşan Kukla Gösterisini ilgiyle izledi.

3 hafta boyunca çocuklarla buluşturulacak olan el kuklası ile çocukların özgüvenlerinin artması, hayal dünyalarının daha da zenginleşmesi ve kendilerini ifade etme yeteneklerinin olumlu yönde gelişmesi amaçlanıyor.

"Çocuklarımızı Geleceğe Hazırlıyoruz"

Toplumun her bireyinin kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için çaba gösterdiklerini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz; "Yarınlarımızın umudu olan çocuklarımıza verilen hizmet, en değerli yatırımdır. Onların sosyal, sportif ve bilişsel gelişimlerini desteklemek, kötü alışkanlıklara yönelmelerini engellemek amacıyla çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Başkan Yılmaz; "Bir yılı aşkın süredir devam eden salgının çocuklarımızın ruh sağlığını olumsuz yönde etkilememesi adına Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezimizde alanında uzman psikologlarımız ve okul öncesi öğretmenlerimiz eşliğinde çeşitli faaliyetler gerçekleştirdik. Bu faaliyetlerden bir tanesi de el kuklası gösterisidir. Amacımız, onların her türlü sosyal ve sportif etkinliğe katılarak kaliteli ve verimli zaman geçirmeleridir" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre