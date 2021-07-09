Toroslar Belediyesi, 15 Temmuz'da ödüllü bisiklet yarışı düzenleyecek
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Toroslar Belediyesi, 15 Temmuz'da ödüllü bisiklet yarışı düzenleyecek

Toroslar Belediyesi, 15 Temmuz'da ödüllü bisiklet yarışı düzenleyecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Toroslar Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününe özel ödüllü 'Bisiklet Yarışları' düzenliyor.

Toroslar Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününe özel ödüllü 'Bisiklet Yarışları' düzenliyor. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte yapılacak yarışlar, halka ve lisanslı sporculara açık olacak.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bisiklet Yarışları, 15 Temmuz Perşembe günü saat 09.00'da Halkkent Mahallesinde bulunan 1000 Kişilik Spor Salonu ve Bocce Tesisi önündeki parkur alından başlayacak. Yarışlara katılmak isteyenler kayıtlarını, yine aynı gün 15 Temmuz'da saat 08.00'de Bocce Tesisi Bisiklet Odasında yaptırabilecek.

Parkur uzunluğu, kategorilere göre belirlendi

Parkur uzunluğunun, lisanslı sporcular ve halk kategorilerine göre belirlendiği müsabakaların güzergahı; Halkkent Mahallesi Hızır Reis Caddesinden başlayarak 238. Caddeden devam edecek ve Çetin Emeç Caddesinde son bulacak.

Birincilere kask, ikincilere nabız saati ve üçüncülere kilometre saatinin verileceği ödül töreni ise yarışların ardından aynı gün saat 17.00'de Bocce Tesisi önünde gerçekleştirilecek.

"15 Temmuz'da Toroslar'da buluşalım"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde düzenleyecekleri bisiklet yarışlarına tüm hemşehrilerini davet etti. Yılmaz, "15 Temmuz, milletimizin demokrasiye bağlılığının ve her şartta sahip çıkacağının en büyük ispatı, milli birliğimizin ve beraberliğimizin de perçinlendiği bir gündür. Bundan 5 yıl önce, 15 Temmuz 2016 gecesi devletimize ve milletimize karşı yapılan hain darbe girişimi, Türk Milletinin destansı direnişiyle etkisiz hale getirilmiştir. Demokrasinin asıl sahibinin halkın olduğu gerçeğini bir kez daha gösteren o destansı geceyi anmak ve şehitlerimizi yad etmek amacıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün yıl dönümünde bisiklet yarışları düzenliyoruz. Yarışlara tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi. - MERSİN

Toroslar Belediyesi, 15 Temmuz'da ödüllü bisiklet yarışı düzenleyecek
Toroslar Belediyesi, 15 Temmuz'da ödüllü bisiklet yarışı düzenleyecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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