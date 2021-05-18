Toroslar Belediye Meclisinden İsrail'e kınama
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Toroslar Belediye Meclisinden İsrail'e kınama

Toroslar Belediye Meclisinden İsrail'e kınama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Toroslar Belediye Meclisi, İsrail'in Filistin topraklarında düzenlediği ve yüzlerce sivilin ölümüne neden olan saldırıları bildiriyle kınadı.

Toroslar Belediye Meclisi, İsrail'in Filistin topraklarında düzenlediği ve yüzlerce sivilin ölümüne neden olan saldırıları bildiriyle kınadı. Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde siyasi parti gruplarının ortak bildiri yayımlayarak İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıyı kınadıkları mutabakatın aynısının Toroslar Belediye Meclisinde de sağlanmış olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Toroslar Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinden önce bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, İsrail'in bütün dünyanın gözü önünde Filistin halkına ve Gazze'ye yönelik sürdürdüğü, hatta çocukları hedef aldığı zulmü şiddetle kınadıklarını belirterek, bu zulmün bir an önce durdurulması çağrısında bulundu.

Belediye meclis üyeleri de toplumsal mutabakat sağlanması noktasında bir bildiri okuyarak, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısını kınadı.

Yılmaz, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizde de bu konuyla ilgili bir mutabakat sağlandı ve tüm parti grupları tarafından bir metin imzalandı. Toroslar Belediye Meclisimizde de aynı mutabakatın sağlanmış olması bizim için, Toroslarımız ve ülkemiz için çok kıymetli. Millet olarak ortak mutabakat sağladığımız konuları artırabilirsek ve geleceğimize ilişkin konularda da bunu yapabilirsek eminim ki önümüzde duracak hiçbir güç olmayacaktır" dedi. - MERSİN

Toroslar Belediye Meclisinden İsrail'e kınama
Toroslar Belediye Meclisinden İsrail'e kınama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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