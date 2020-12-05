Toroslar Belediye Meclisi 2020 yılının son toplantısını yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Toroslar Belediye Meclisi 2020 yılının son toplantısını yaptı

05.12.2020 12:42 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:47
Toroslar Belediye Meclisi 2020 yılının son toplantısını yaptı

Toroslar Belediye Meclisi, 2020 yılının son meclis toplantısını yaptı.

Toroslar Belediye Meclisi, 2020 yılının son meclis toplantısını yaptı. Aralık Ayı toplantısının ikinci birleşimi Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, pandemi kuralları çerçevesinde yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Yılmaz, 2020 yılında gerçekleşen çalışmalara sağladıkları katkı ve desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür ederek, 2021 yılında da daha güzel hizmetlere imza atacaklarını söyledi.

Alınan kararların hayırlara vesile olmasını dileyen Yılmaz, "Millet olarak birçok badireden geçtiğimiz bu günleri geride bırakarak sağlık, başarı ve huzurla karşılayacağımız 2021 yılında, bu yıl da olduğu gibi Toroslar Belediye Meclisimizin uyumla çalışacağına olan inancımız tam. Toroslarımızın daha iyi hizmetlerle buluşması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Korona virüs tedbirlerine uyulması konusunda da çağrı yapan Yılmaz; "Önümüzdeki iki hafta kritik bir süreç. Tedbirlere harfiyen uyarak inşallah bu zorlu süreci atlatacağız ve daha güzel günlere hep birlikte ulaşacağız. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Toroslar Belediye Meclisi 2020 yılının son toplantısını yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ergene Belediyesinde 2020 yılının son meclis toplantısı yapıldı
Ergene Belediyesinde 2020 yılının son meclis toplantısı yapıldı
Salihli Belediye Meclisi yılın son toplantını gerçekleştirdi
Salihli Belediye Meclisi yılın son toplantını gerçekleştirdi
Erdemli Belediye Meclisi, 2020'nin son toplantısını gerçekleştirdi
Erdemli Belediye Meclisi, 2020'nin son toplantısını gerçekleştirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Yaşar Güler Muhsin Fahrizade Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Alişan Cansu Dere Demet Akalın
Spor Sörloth Ersun Yanal Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Şehit Çocuk Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Toroslar Belediye Meclisi 2020 yılının son toplantısını yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 13:07:09. #1.15#
title