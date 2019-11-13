Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz'dan MTSO'ya ziyaret

13.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:52

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı (MTSO) ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Hamit İzol ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, çoğulcu yönetimle toplumun her katmanına ulaşarak projeler üretmeye çalıştıklarını belirterek, "Hepimizin ortak amacı kentimizi üretim, ihracat ve istihdam anlamında daha yukarı taşımaktır. MTSO kent ekonomisine can veren önemli organlardan biri. Ortak paydamız olan bu şehri hepimiz sahiplenmeliyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA