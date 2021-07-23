Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz'dan Kurban Bayramı ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz'dan Kurban Bayramı ziyareti

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz'dan Kurban Bayramı ziyareti
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlarla bir araya geldi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yılmaz, Dalakderesi, Musalı ve Arslanköy mahallelerini ziyaret etti.

Esnaf ve vatandaşların bayramını kutlayan Yılmaz, çocuklarla da sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen yılmaz, Toroslarda huzurlu ve bereketli bir bayram geçirdikrini belirterek, belediye ekiplerinin bayram boyunca çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Görüntüler pes dedirtti! Yasağa aldırış etmeyen vatandaşlar Salda Gölü'nde nargile içip çamur banyosu yaptı
Görüntüler pes dedirtti! Yasağa aldırış etmeyen vatandaşlar Salda Gölü'nde nargile içip çamur banyosu yaptı
Tatilci akınına uğrayan Bodrum'da deniz trafiği de kilitlendi
Tatilci akınına uğrayan Bodrum'da deniz trafiği de kilitlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Demir Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ahmet Kural Serra Arıtürk Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz'dan Kurban Bayramı ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 13:45:33. #1.16#

title