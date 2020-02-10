Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz vatandaşlarla bir araya geldi
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Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz vatandaşlarla bir araya geldi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaylalarda yaşayan vatandaşları ziyaret etti.

10.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:38
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz vatandaşlarla bir araya geldi

Belediye Başkanı , yaylalarda yaşayan vatandaşları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, ziyarette vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, yaylalarda son iki günde aşırı yağışların olduğunu belirterek, vatandaşların mağdur olmaması için sürekli iletişim halinde olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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