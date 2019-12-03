Toroslar'a kar yağdı, kartpostallık görüntüler oluştu
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Toroslar'a kar yağdı, kartpostallık görüntüler oluştu

Toros Dağları'nın zirvesine kar yağdı.

03.12.2019 08:37 | Son Güncelleme: 03.12.2019 08:43
Toroslar'a kar yağdı, kartpostallık görüntüler oluştu

'nın zirvesine kar yağdı. 'da havanın güneşli ve bulutsuz olması nedeniyle dağlardaki kar manzarası kent merkezinde kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.


Ülke genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken Adana'da kış güneşi kenti ısıtıyor. Akdeniz kıyılarına paralel olarak uzanan Toros Dağları'nın eteklerinde ise kar yağışı etkili oluyor. Yağan karın oluşturduğu manzara Çukurova ilçesinden gözlendi. 'ın zirvesinin karla kaplanması ve Seyhan Baraj Gölü aynı kadraja girince kartpostallık manzaralar oluştu. - ADANA

Kaynak: İHA
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