Toroslar, 19 Mayıs'ta tek yürek oldu
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Toroslar, 19 Mayıs'ta tek yürek oldu

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 19 Mayıs 1919'u temsilen saat 19.19'da evlerinin balkonlarında olan hemşehrileriyle birlikte İstiklal Marşını okudu.

Toroslar, 19 Mayıs'ta tek yürek oldu
20.05.2020 11:34 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:34

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 19 Mayıs 1919'u temsilen saat 19.19'da evlerinin balkonlarında olan hemşehrileriyle birlikte İstiklal Marşını okudu.

Toroslar Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hazırlattığı gezici tır ile ilçenin tüm sokakları marşlarla inledi. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında bu yıl meydanlarda kutlanamayan bayram coşkusu evlere taşındı. Gün boyu süren kutlamaların ardından gezici tırının son durağı Çağdaşkent Mahallesi oldu.

19 Mayıs 1919'u temsilen saat 19.19'da tüm Türkiye'de olduğu gibi Toroslar'da da vatandaşlar hep bir ağızdan ay yıldızlı al bayraklarla İstiklal Marşına eşlik etti.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelenin 101. yılında evlerinin balkonlarından, pencerelerinden tek yürek olan hemşehrileriyle birlikte İstiklal Marşını okudu.

"En zor günleri milletçe beraber aştık"

Türk milletinin birlik ve beraberliğinin en büyük gücü olduğuna vurgu yapan Yılmaz, "19 Mayıs, tüm ümitler tükenmişken, Anadolu işgal edilmişken, Mondros Mütarekesi uygulanırken, birilerinin 'ümit kalmadı ve artık bırakalım mücadeleyi' dediği bir günde, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Bitmedi, silahımız yok ama imanımız, inancımız ve aklımız var' dediği ve Samsun'a ayak bastığı gündür. O gün milli mücadele başladı ve milli irade masaya yumruğunu vurdu. Bir oldu, bütün oldu Kurtuluş Savaşımız başladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

"Biz de bu iman, inanç, birlik ve beraberlik olduğu sürece bizi hiçbir güç yıkamaz" diyen Yılmaz, "Çünkü biz her türlü zorluktan, imkansızlıktan zaferler çıkarmayı bilen bir milletiz. İnşallah bu günlerde geçecek yeniden el ele, kol kola, gönül gönüle bayramımızı kutlayacağız" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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