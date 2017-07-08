Toros Üniversitesi'nden Öğrencilere Tercih Desteği

Toros Üniversitesi'nin, üniversite sınav sonuçlarına göre tercih yapacak olan öğrenciler için tercih desteği sunacağı bildirildi.



Toros Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin 45 Evler Kampüsünde, 10- 26 Temmuz tarihleri arasında uzman rehberlik hocaların gözetiminde öğrencilerin en doğru tercihi yapmaları için gerek yüz yüze, gerek telefonla, gerekse de web sitesi üzerinde aday öğrenci bölümünden canlı destek uygulaması ile öğrencilere destek sağlanacak. Destekten faydalanmak isteyenlerin, kendilerine uygun seçenek üzerinden başvuruda bulunabilecekleri ifade edildi. - MERSİN