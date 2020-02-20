Toros Üniversitesi'nde 'Medya ve Medyanın Geleceği' paneli

20.02.2020 16:49 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:49

Toros Üniversitesi'nde, 'Medya ve Medyanın Geleceği' konulu panel düzenlendi.



Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü'nde düzenlenen panele, özel bir televizyonda program sunan Veysi Ateş, Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Kaya Tepe, Mersin Üniversitesi (MEÜ) İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Duruel Erkılıç panelist olarak katıldı. Ahmet Özer moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, panelistlere 15'er dakikalık konuşma hakkı verildi. Burada konuşan Başkan Kaya Tepe, yerel medyanın demokrasinin en önemli unsurlarından bir tanesi olduğunu söyledi. Ne kadar güçlü yerel medya varsa o kadar güçlü de demokrasi sahibi olunduğunu dile getiren Tepe, "Yerel medya sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bunun değişik sebepleri var. Teknolojik gelişmeler, siyaset, ekonomi etken ama gerçek manada sıkıntıyla karşı karşıyayız. Yerel medya çok önemli. Yerel medya Köroğlu, Aşık Veysel demektir. Yerel medya bir ülke için bu derece anlamlı, önemli unsurlardır. Genel medyaya baktığınız zamanda izlenme, takip anlamında da yerel medyanın hep altlarda olduğunu görüyoruz. Ancak dünyadaki şekli böyle değil" diye konuştu.



Teknolojik gelişmelerden dolayı artık haber okuma şekillerinin de değiştiğini vurgulayan Tepe, "Artık sabah gazete okudum, gelişmelere baktım bir gün sonrayı bekleyeyim diyemiyoruz. En az günde haber sitelerine 4-5 kere bakıp, kendimizi güncellemeliyiz. Bu beraberinde kağıt ortamındaki geleneksel medyanın yavaş yavaş bitme noktasına geldiğini ifade ediyor. Artık ya dijitale geçilecek yada bu sektörden çekilecekler. Televizyonların da farkı sıkıntıları var. Karasal yayındaki televizyonlar zaten izlenmiyor. Uydudaki televizyonlar bile yavaş yavaş izlenmemeye başladı. Artık iş bağımsız, istediğiniz yerde özgün bir şekilde, istediğin içeriğe, istediğin süreyle erişebilme durumuna döndü. Bu platformlara da ilgi her geçen gün artıyor. Ulusal televizyonlar bu tür platformlarla canlı yayınlarla mücadele edebiliyorlar" şeklinde konuştu.



Prof. Dr. Ayşe Duruel Erkılıç ile Veysi Ateş'te medya ve medyanın geleceği konularında bilgi ve birikimlerini öğrencilerle paylaştı.



Konuşmaların ardından panelistler öğrencilerin sorularını yanıtladı.



Paneli, Toros Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Yusuf Sertaç Özveren, akademisyenler ve öğrenciler izledi. - MERSİN

Kaynak: İHA