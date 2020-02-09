Toros Pazaryeri hizmete girdi

09.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:25

Konak Belediyesi tarafından Toros'ta yapılan kapalı pazaryerinde tezgahlar kuruldu, alışveriş başladı. Vatandaşlar ile pazarcı esnafı, kapalı pazaryerinden memnun kaldı.



Konak Belediyesinin Toros'ta inşa ettiği çok amaçlı sosyal tesis içinde yer alan 137 tezgahlı kapalı pazaryeri hizmete girdi. 4 Şubat'ta yapılan kura çekimiyle yerleri belirlenen esnaf tezgahlarını kurup ilk satışlarını yaparken, vatandaşlar da modern bir pazaryerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.



Batur, yeni pazaryerinde incelemelerde bulundu



Alışverişin başladığı ilk gün pazaryerine giderek esnaf ve vatandaşlarla buluşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gültepe ve çevre semtlerde oturan vatandaşların artık daha hijyenik koşullarda alışverişlerini yapabileceklerini belirterek, hem halkın hem de pazarcı esnafının sokaklardan kurtulduğunu söyledi. Batur, "Bugün hizmete giren pazaryerimizde yerinde incelemelerde bulunduk. Çünkü ilk günlerde belli başlı eksiklikler, aksaklıklar olabilir. Aksaklıkların en kısa sürede giderilerek, pazaryerinin eksiksiz hizmet verebilmesini istiyoruz. Daha önce pazarcı esnafımız sokaklardaydı, vatandaşlarımız sokaklarda alışveriş yapıyordu. Şimdi modern, hijyenik koşullarda alışverişlerini yapıyorlar. Hayırlı olsun" dedi.



Vatandaş memnun, esnaf memnun



Bugün kurulan tezgahlardan ilk alışverişini yapan vatandaşlar, yağmurlu, soğuk kış günlerinde rahat alışveriş yapabilecekleri için mutlu olduklarını ifade etti. Özellikle çocuklarıyla alışveriş yapmak zorunda kalan vatandaşlar, çocuklarını da yanlarında getirebildikleri için memnuniyetlerini dile getirerek, pazaryerini hizmete açan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a teşekkür etti. Pazarcı esnafı da daha konforlu bir ortamda satış yapıyor olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Bölgede yaklaşık 11 bir 500 metrekare alana kurulan Konak Belediyesi Kapalı Pazaryeri ve Çok Amaçlı Tesisinin altında otopark, üstünde ise pazaryerinin yanı sıra semt merkezi, kreş, düğün ve nikah salonu bulunuyor. - İZMİR

Kaynak: İHA