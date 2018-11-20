Toros Koleji'nde "Anlık Görev Şenliği"

Toros Koleji, Hayal Gücüne Yolculuk Derneği ile birlikte takım çalışması ve çözüm geliştirme organizasyonu olan DI-Destination Imagination'a hazırlık kapsamında "Anlık Görev Şenliği" düzenledi.

Toros Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesinde bulunan Toros Koleji'nde gerçekleşen programda konuşan Okul Müdürü Fatma Kozacıoğlu, "Destination Imagination Projesiyle sizleri geleceğe hazırlayan değerli eğitimcilerimize Kuşadası'ndaki turnuva öncesinde önemli bir tecrübe kazandırdığına inandığımız bu Anlık Görev Şenliğine ev sahipliği yapmış olmaktan büyük onur duyuyoruz" dedi.

"Toros Kolleji Destination Imagination programını 4 yıldır uyguluyor"

Destination Imagination programını dört yıldır Toros Koleji'nde uygulamakta olduğunun belirten Kozacıoğlu, "Öğrencilerimize ne kadar büyük bir katkısı olduğunu yaşayarak görmekteyiz. Sevgili takım liderlerimizin tüm yüreklerini koydukları bu çalışmalar sonunda geçen yıl takımımız Türkiye Turnuvasının ardından Dünya Finallerine katılma hakkını elde etti. Amerika'da belki de hayatlarının en çılgın serüvenini yaşadılar ve dünya on ikincisi olarak döndüler. Kazandıkları sadece bir ödül değildi, öğrencilerimizin hayal güçleri, takım ruhuyla işbirliği içinde çalışma becerileri, hızlı düşünme, proje ve sunum yapma becerileri gelişti, zaman yönetimini öğrendiler" ifadelerini kullandı. - MERSİN