Toros Dağları'ndaki yaban keçileri dronla görüntülendi TOROS Dağları'nda yaşayan yaban keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nce drone ile havadan görüntülendi.

TOROS Dağları'nda yaşayan yaban keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nce drone ile havadan görüntülendi.

Türkiye'de yaban keçisine Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde rastlanıyor. En yoğun popülasyonların yaşadığı ve ülkenin en önemli memeli türlerine ev sahipliği yapan Antalya ilinin bu değerli türünü korumak amacıyla önemli çalışmalar yürüten Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü de aynı zamanda yaban hayatının tanınması, kamuoyunda farkındalık oluşturulması ve özellikle de türün kaçak olarak avlanmasının önüne geçilmesi amacıyla da ciddi çalışmalar yürütüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nce yaban keçileri doğal ortamlarında takip edildi. Drone ile havadan çekilen Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz tarafından paylaşılan yaban keçilerinin görüntüleri görsel şölen oluşturdu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Burdur 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, kurum personelinin 7/24 esasına göre var gücüyle yaban hayatı için çalıştığını belirterek, yaban hayatı kış yemleme desteğinin yanında popülasyon durumlarının tespiti için de üniversitelerle işbirliği içinde envanter çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Kaynak: DHA